06 февраля 2026 в 09:30

Смешиваю — и в духовку: яичница за 10 минут с классной начинкой — самый простой и сочный вариант без жарки

Этот способ приготовления подойдёт тем, кто не любит стоять у плиты. Никакой сковороды, никакой жарки — всё просто смешали, отправили в духовку и через несколько минут получили нежную, ароматную яичницу. Отличный вариант для быстрого завтрака или лёгкого ужина.

Ингредиенты: яйца — 5–6 шт., варёная колбаса и сыр — по 100 г, консервированная кукуруза — по вкусу, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, специи — по желанию, базилик — по вкусу, сливочное или растительное масло — для формы.

Форму для запекания смазывают маслом. Колбасу и сыр нарезают небольшими кусочками и выкладывают на дно. Добавляют кукурузу. Яйца аккуратно разбивают сверху или предварительно слегка взбивают в миске и заливают начинку. Солят, перчат, посыпают специями и базиликом. Ставят форму в разогретую до 180 °C духовку на 8–12 минут — до нужной степени готовности яиц. Подают сразу после приготовления. Яичница получается мягкой, сочной и очень насыщенной по вкусу.

