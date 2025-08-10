Смешала 4 ингредиента, получила кокосовый десерт! Некалорийная вкусняшка! Этот лёгкий десерт станет идеальным завершением трапезы или приятным перекусом. Сочетание кокосовой стружки, йогурта и мёда создаёт нежный вкус, а хрустящий миндаль добавляет пикантности.
Ингердиенты
- Густой йогурт (2,5%) – 330 грамм
- Мёд – 30 грамм
- Кокосовая стружка – 30 грамм
- Миндаль – 30 грамм
Приготовление
- В миске соединяем йогурт с мёдом и взбиваем миксером около 5 минут – масса должна стать воздушной и однородной. Добавляем 25 грамм кокосовой стружки и аккуратно перемешиваем. Миндаль слегка измельчаем ножом или скалкой.
- В порционные стаканы или креманки выкладываем йогуртовую массу, сверху украшаем оставшейся кокосовой стружкой и крошкой миндаля. Пищевая ценность на 100 грамм: 162 ккал | Б/Ж/У – 5,7/10,4/11,4
Этот десерт можно приготовить заранее и убрать в холодильник на пару часов – так он станет ещё более насыщенным. Подавайте охлаждённым, украсив свежими ягодами или листиками мяты.
