10 августа 2025 в 12:00

Смешала 4 ингредиента, получила кокосовый десерт! Некалорийная вкусняшка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Смешала 4 ингредиента, получила кокосовый десерт! Некалорийная вкусняшка! Этот лёгкий десерт станет идеальным завершением трапезы или приятным перекусом. Сочетание кокосовой стружки, йогурта и мёда создаёт нежный вкус, а хрустящий миндаль добавляет пикантности.

Ингердиенты

  • Густой йогурт (2,5%) – 330 грамм
  • Мёд – 30 грамм
  • Кокосовая стружка – 30 грамм
  • Миндаль – 30 грамм

Приготовление

  1. В миске соединяем йогурт с мёдом и взбиваем миксером около 5 минут – масса должна стать воздушной и однородной. Добавляем 25 грамм кокосовой стружки и аккуратно перемешиваем. Миндаль слегка измельчаем ножом или скалкой.
  2. В порционные стаканы или креманки выкладываем йогуртовую массу, сверху украшаем оставшейся кокосовой стружкой и крошкой миндаля. Пищевая ценность на 100 грамм: 162 ккал | Б/Ж/У – 5,7/10,4/11,4

Этот десерт можно приготовить заранее и убрать в холодильник на пару часов – так он станет ещё более насыщенным. Подавайте охлаждённым, украсив свежими ягодами или листиками мяты.

Ранее мы готовили пирог-перевертыш с персиками! Вкуснейшая выпечка на молочном тесте.

десерты
сладости
кокос
похудение
Ольга Шмырева
О. Шмырева
