Смешала 4 ингредиента, получила кокосовый десерт! Некалорийная вкусняшка! Этот лёгкий десерт станет идеальным завершением трапезы или приятным перекусом. Сочетание кокосовой стружки, йогурта и мёда создаёт нежный вкус, а хрустящий миндаль добавляет пикантности.

Ингердиенты

Густой йогурт (2,5%) – 330 грамм

Мёд – 30 грамм

Кокосовая стружка – 30 грамм

Миндаль – 30 грамм

Приготовление

В миске соединяем йогурт с мёдом и взбиваем миксером около 5 минут – масса должна стать воздушной и однородной. Добавляем 25 грамм кокосовой стружки и аккуратно перемешиваем. Миндаль слегка измельчаем ножом или скалкой. В порционные стаканы или креманки выкладываем йогуртовую массу, сверху украшаем оставшейся кокосовой стружкой и крошкой миндаля. Пищевая ценность на 100 грамм: 162 ккал | Б/Ж/У – 5,7/10,4/11,4

Этот десерт можно приготовить заранее и убрать в холодильник на пару часов – так он станет ещё более насыщенным. Подавайте охлаждённым, украсив свежими ягодами или листиками мяты.

