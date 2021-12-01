Смертность в России за год стала рекордной с 1945 года

Число умерших в России за последние 12 месяцев, с декабря 2020 года по ноябрь 2021 года, превысило 2,4 млн человек. Это худший период после 1945 года. Естественная убыль населения без учёта миграции превысила 990 тысяч человек, следует из оценки «Ведомостей», которую подтверждают демографы.

Прежний антирекорд по числу умерших был в 2003 году, когда умерло 2,37 млн человек, а худшие показатели по убыли — в 2000 году, когда умерли 958 532 человека. Худшая ситуация была только во времена Великой Отечественной войны, когда смертность находилась на уровне 30-50 на 1000 человек, то есть в два-три раза больше, чем сейчас.

По оценке демографа Алексея Ракши, к концу ноября число умерших уже превысило 2,55 млн человек, за 2021 год смертность составит не менее 2,45 млн, а убыль — 1,05 млн человек. Основной причиной этого стала пандемия коронавируса, а также связанная с этим перегруженность системы здравоохранения, в условиях которой россияне перестали получать медпомощь по другим заболеваниям. Формально большая часть прироста смертности пришлась не на диагностированный COVID-19, а на хронические заболевания.

На ситуацию повлияло и старение населения, а также аномальная жара летом, употребление наркотиков и алкоголя. Ещё часть смертей приходятся на смерти от расстройства психики и нервной системы, связанные с вынужденной самоизоляцией. Значительными оказались и потери от снижения рождаемости: многие отложили бракосочетание или побоялись заводить детей из-за пандемии

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что к концу 2021 года смертность от COVID-19 в России превысит один миллион человек. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что таких высоких цифр по смертности не было за всю историю пандемий.