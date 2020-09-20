Смазочные материалы причислили к товарам первой необходимости

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Правительство РФ включило смазочные материалы в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, аргументировав своё решение тем, что они «широко используются в промышленности и быту». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Включение их в перечень позволит обеспечить бесперебойную работу оборудования и различной техники при любых ситуациях, в том числе при угрозе распространения опасных заболеваний и введении ограничительных мер, — пояснили в правительстве.

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости в РФ утвердили 27 марта в связи с пандемией коронавируса. В него вошли детские товары, моющие и дезинфицирующие средства, санитарно-гигиенические изделия, туалетные принадлежности, средства индивидуальной защиты и медицинские изделия, а также зоотовары, топливо, спички и свечи. На предприятия, выпускающие эти товары, не распространялись ограничения, во время карантина они работали в обычном режиме.

Как писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге интим-магазин оштрафовали на 30 тысяч рублей за продажу смазки во время карантина на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Лубрикант тогда не считался товаром первой необходимости, соответственно, его продажа была запрещена в период действия ограничительных мер. Смазка была куплена в апреле. Стоил лубрикант 999 рублей. Адвокат хозяйки магазина отметил в письменном заявлении суду, что защита не оспаривает факт продажи, однако в магазине продаётся не только смазка, но и товары первой необходимости.