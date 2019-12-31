Специалисты Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) с 1 января получили статус государственных служащих.
Согласно соответствующему закону, благодаря новому статусу планируется повысить профессиональные требования к сотрудникам органов принудительного исполнения и предоставить им нужный для качественного выполнения работы правовой инструментарий, а также обеспечить соблюдение прав граждан, являющихся участниками исполнительного производства.
Помимо этого, в документе предусмотрены запрет для госслужащих ФССП на двойное гражданство и строгое соблюдение антикоррупционного законодательства. Более высокие требования будут предъявлять к состоянию здоровья, образованию и служебному поведению.
Ранее NEWS.ru писал, что закон, освобождающий студентов, аспирантов и ординаторов от НДФЛ на материальную помощь, вступил в силу с 1 января. Закон освобождает от выплат в пределах 4 тыс. рублей.
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