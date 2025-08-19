Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 07:06

«Сложнее договариваться»: депутат о четырехсторонней встрече по Украине

Депутат Чепа усомнился в проведении четырехсторонних переговоров по Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Четырехсторонняя встреча лидеров США, России, Украины и стран ЕС может оказаться сложной задачей, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп это отлично понимает.

Чем больше сторон, тем сложнее договариваться. Это Трамп тоже прекрасно понимает. Европа просто пытается отстоять кусок своих интересов. Вряд ли это произойдет, — рассудил эксперт.

Чепа добавил, что трехстороннюю встречу тоже нужно еще подготовить. Американский лидер осознает, что для нее также понадобится «провести какие-то более согласительные действия», отметил он.

При этом стоит заметить, что такой риторики ни у [президента Украины Владимира] Зеленского, ни у его европейских наставников не получается, — констатировал он.

До этого политолог Малек Дудаков указал на бесперспективность попыток европейских лидеров изменить позицию Трампа по украинскому вопросу. Аналитик подчеркнул, что на предстоящих переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским представители ЕС будут стремиться к поиску компромиссных решений. Особую сложность, по мнению Дудакова, создают напряженные личные отношения Трампа с рядом европейских политиков.

«Сложнее договариваться»: депутат о четырехсторонней встрече по Украине
