16 марта 2026 в 15:17

Слоеный пирог с творогом и изюмом за 20 минут: простой десерт, который исчезает со стола

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда хочется чего-нибудь вкусного к чаю, а времени на сложную выпечку нет, выручает готовое слоеное тесто. Из него легко приготовить нежный пирог с творожной начинкой и изюмом. Десерт получается ароматным, с хрустящей корочкой и мягкой сладкой серединкой — отличный вариант для семейного чаепития.

Ингредиенты:

  • слоеное тесто — 275 г
  • творог — 250 г
  • изюм — 30–40 г (2–3 ст. ложки)
  • сахар — 2 ст. ложки (около 30 г)
  • крахмал — 1 ст. ложка (около 10 г)
  • ванилин — щепотка
  • яйцо — 1 шт.
  • орехи — 30 г для украшения
  • сахарная пудра — 1–2 ст. ложки для посыпки

Приготовление

Слоеное тесто заранее достаньте из морозилки и оставьте при комнатной температуре примерно на 30–40 минут, чтобы оно стало мягким. Затем раскатайте и разделите на два одинаковых пласта. Один из них выложите на противень, застеленный пергаментом.

Для начинки смешайте творог, сахар, крахмал и ванилин. Массу хорошо перемешайте — при желании можно пробить блендером, чтобы она стала более нежной. Добавьте изюм и распределите начинку по тесту, оставляя небольшие края.

Накройте вторым пластом, края соедините вилкой и смажьте поверхность взбитым яйцом. Сделайте несколько небольших надрезов, посыпьте рублеными орехами и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 20 минут. Готовый пирог слегка остудите и посыпьте сахарной пудрой.

Проверено редакцией
Общество
Натяжной потолок — прошлый век: 5 стильных вариантов, которые выбирают для квартир и домов
Общество
В пост больше не голодаю, разнообразила меню рецептом гуляша из фасоли: для обедов и ужинов
Общество
Никаких дрожжей и подхода. Творожные булочки «Бруснички» пекутся 20 минут — мягкие, сочные, с легкой кислинкой
Москва
Две девочки отравились роллами в ресторане Москвы
Общество
Никаких дрожжей и подхода. Творожные булочки «Бруснички» пекутся 20 минут — мягкие, сочные, с легкой кислинкой
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

