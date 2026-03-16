Слоеный пирог с творогом и изюмом за 20 минут: простой десерт, который исчезает со стола

Когда хочется чего-нибудь вкусного к чаю, а времени на сложную выпечку нет, выручает готовое слоеное тесто. Из него легко приготовить нежный пирог с творожной начинкой и изюмом. Десерт получается ароматным, с хрустящей корочкой и мягкой сладкой серединкой — отличный вариант для семейного чаепития.
Ингредиенты:
- слоеное тесто — 275 г
- творог — 250 г
- изюм — 30–40 г (2–3 ст. ложки)
- сахар — 2 ст. ложки (около 30 г)
- крахмал — 1 ст. ложка (около 10 г)
- ванилин — щепотка
- яйцо — 1 шт.
- орехи — 30 г для украшения
- сахарная пудра — 1–2 ст. ложки для посыпки
Приготовление
Слоеное тесто заранее достаньте из морозилки и оставьте при комнатной температуре примерно на 30–40 минут, чтобы оно стало мягким. Затем раскатайте и разделите на два одинаковых пласта. Один из них выложите на противень, застеленный пергаментом.
Для начинки смешайте творог, сахар, крахмал и ванилин. Массу хорошо перемешайте — при желании можно пробить блендером, чтобы она стала более нежной. Добавьте изюм и распределите начинку по тесту, оставляя небольшие края.
Накройте вторым пластом, края соедините вилкой и смажьте поверхность взбитым яйцом. Сделайте несколько небольших надрезов, посыпьте рублеными орехами и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 20 минут. Готовый пирог слегка остудите и посыпьте сахарной пудрой.
