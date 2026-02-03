Слоёное тесто, горсть миндаля и веер из яблочных долек. Через 25 минут — элегантный и простой в приготовлении датский пирог

Беру готовое слоёное тесто, одно яблоко и горсть орехов — создаю изысканный десерт за считанные минуты. Это гениально просто и невероятно эффектно, идеальный вариант, чтобы порадовать себя и близких безупречной выпечкой без особых хлопот.

Получается обалденная вкуснятина: невероятно слоёное, хрустящее и маслянистое тесто, сочные и ароматные яблочные дольки с карамельными нотками и пикантная хрусткая крошка из подрумяненного миндаля.

Для приготовления вам понадобится: 1 пласт готового слоеного теста, 1-2 крупных яблока, 3 ст.л. молотого миндаля (или муки), 2 ст.л. сахара, 1 ст.л. растопленного сливочного масла, щепотка корицы. Тесто раскатайте в прямоугольник. Яблоки вымойте, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками. Смешайте молотый миндаль, сахар и корицу. Посыпьте тесто этой смесью, отступив от краев 1,5-2 см. Сверху красиво выложите яблочные дольки веером. Загните края теста, формируя бортик. Смажьте яблоки и бортики растопленным маслом. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 20-25 минут до золотистого цвета теста. Подавайте теплым, при желании — со взбитыми сливками или шариком мороженого.

