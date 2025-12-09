ТИЭФ'25
Слоёнки больше не покупаю! Скручиваю рулет с маком — пеку венгерский бейгли: хрустящее кольцо с нотками ванили

Читайте нас в Дзен

Надоела безликая магазинная выпечка с её сомнительным составом и одинаковым вкусом? Пора вернуть в дом дух настоящей, душевной кухни, где каждый запах из духовки — это обещание счастья. Венгерский бейгли — это не просто рулет, это легенда. Аромат маковой начинки, смешанный с ванилью и цедрой, и неповторимая текстура нежного, но упругого теста создают тот самый вкус, который запоминается навсегда. Эта сладость — как семейная реликвия в кулинарном мире, и приготовить её своими руками проще, чем кажется.

Вам понадобится: для теста — 500 г муки, 250 мл молока, 100 г сливочного масла, 80 г сахара, 2 яйца, 20 г свежих дрожжей, щепотка соли; для начинки — 200 г мака, 100 г сахара, 1 ст.л. мёда, цедра половины лимона, горсть изюма. Разотрите дрожжи с ложкой сахара, смешайте с тёплым молоком и дайте постоять 10 минут. В глубокой миске соедините просеянную муку, оставшийся сахар, соль, яйца, размягчённое масло и опару. Замесите гладкое эластичное тесто. Накройте и оставьте в тепле на 1-1,5 часа. Для начинки проверьте мак через мясорубку дважды или измельчите в блендере, смешайте с сахаром, мёдом, цедрой и распаренным изюмом. Подошедшее тесто обомните, раскатайте в прямоугольный пласт. Равномерно распределите маковую начинку. Плотно сверните рулет, защипните края и сформируйте кольцо. Дайте расстойку 30 минут, смажьте взбитым желтком. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 35-40 минут до золотисто-коричневого цвета.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

