Слойки как из дорогой пекарни — ленивый способ с тестом из магазина и кремом, вкус просто вау

Готовое слоеное тесто — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется десерт «как в кафе», но без хлопот. Всего несколько простых шагов — и у вас на столе нежные пирожные с кремом, которые выглядят дорого и съедаются моментально.

Ингредиенты:

слоеное тесто — 400 г

яичные желтки — 2 шт.

сахар — 50 г

крахмал — 25 г

молоко — 250 мл

сливки — 250 мл

Тесто слегка раскатайте и вырежьте кружочки или квадраты — как удобнее. Выложите на противень, проколите вилкой и выпекайте при 180 °C около 20 минут до румяности. Для крема смешайте желтки с сахаром и крахмалом, влейте молоко и сливки. Поставьте на плиту и варите, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. Остудите под пленкой. Готовые слойки аккуратно надрежьте или используйте кулинарный мешок, чтобы наполнить их кремом. Сверху можно посыпать сахарной пудрой. Получается нежно, красиво и очень вкусно — как из пекарни, только дешевле и проще.

Когда гости уже на пороге, а сладкого к чаю нет, выручает этот быстрый десерт. Никаких сложных этапов: тесто замешивается за минуты, крем — еще быстрее.