17 апреля 2026 в 15:00

Слойки как из дорогой пекарни — ленивый способ с тестом из магазина и кремом, вкус просто вау

Готовое слоеное тесто — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется десерт «как в кафе», но без хлопот. Всего несколько простых шагов — и у вас на столе нежные пирожные с кремом, которые выглядят дорого и съедаются моментально.

Ингредиенты:

  • слоеное тесто — 400 г
  • яичные желтки — 2 шт.
  • сахар — 50 г
  • крахмал — 25 г
  • молоко — 250 мл
  • сливки — 250 мл

Тесто слегка раскатайте и вырежьте кружочки или квадраты — как удобнее. Выложите на противень, проколите вилкой и выпекайте при 180 °C около 20 минут до румяности. Для крема смешайте желтки с сахаром и крахмалом, влейте молоко и сливки. Поставьте на плиту и варите, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. Остудите под пленкой. Готовые слойки аккуратно надрежьте или используйте кулинарный мешок, чтобы наполнить их кремом. Сверху можно посыпать сахарной пудрой. Получается нежно, красиво и очень вкусно — как из пекарни, только дешевле и проще.

Когда гости уже на пороге, а сладкого к чаю нет, выручает этот быстрый десерт. Никаких сложных этапов: тесто замешивается за минуты, крем — еще быстрее.

Картофельные лепешки с сыром, зеленью и без яиц: 5 топовых рецептов
Нутрициолог ответила, могут ли протеиновые батончики стать заменой мяса
Диетолог предупредила о неочевидной опасности кофе
Вместо самсы — эти «ракушки»: тесто нежнее, начинка сочнее, а готовить их в два раза быстрее
Никакой раскатки и дрожжей. Заливная пицца по-венециански — пышная, нежная и готовится без хлопот
Марина Макарова
М. Макарова
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

