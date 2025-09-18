Слоеный салат «Обжорка»: затмит оливье своей простотой и вкусом

Слоеный салат «Обжорка» — это идеальное решение для тех, кто ценит время, но не готов жертвовать вкусом и сытностью. Его преимущество в том, что он готовится из доступных ингредиентов, которые всегда под рукой.

Вкус этого салата — это гармония нежного картофеля, сочной ветчины, хрустящих огурцов и сливочного сыра, объединенных майонезной заправкой. «Обжорка» затмит оливье своей доступностью и вкусом.

Для приготовления выложите слоями: 300 г отварного картофеля (кубиками), 200 г ветчины (соломкой), 2 свежих огурца (кружочками или соломкой), 4 яйца (тертых) и 150 г тертого сыра. Каждый слой промажьте майонезом.

Дайте салату пропитаться в холодильнике 1–2 часа — и вы получите блюдо, которое поразит своей насыщенностью и простотой. Просто, сытно и очень вкусно. Такой салат не стыдно подать даже на праздничный стол.

