Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 22:32

Слоеный салат «Обжорка»: затмит оливье своей простотой и вкусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Слоеный салат «Обжорка» — это идеальное решение для тех, кто ценит время, но не готов жертвовать вкусом и сытностью. Его преимущество в том, что он готовится из доступных ингредиентов, которые всегда под рукой.

Вкус этого салата — это гармония нежного картофеля, сочной ветчины, хрустящих огурцов и сливочного сыра, объединенных майонезной заправкой. «Обжорка» затмит оливье своей доступностью и вкусом.

Для приготовления выложите слоями: 300 г отварного картофеля (кубиками), 200 г ветчины (соломкой), 2 свежих огурца (кружочками или соломкой), 4 яйца (тертых) и 150 г тертого сыра. Каждый слой промажьте майонезом.

Дайте салату пропитаться в холодильнике 1–2 часа — и вы получите блюдо, которое поразит своей насыщенностью и простотой. Просто, сытно и очень вкусно. Такой салат не стыдно подать даже на праздничный стол.

Ранее был назван рецепт лечо, которое съедают до последней ложки: готовим с кабачками и фасолью.

салаты
рецепты
ветчина
закуски
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Работающие из дома россияне ощущают себя счастливее
Свекла для похудения: раскрываем осенний секрет стройности
Трамп хочет пригласить Карла III в США
Двух жителей Запорожья осудили за шпионаж в пользу Украины
Ростех передал Минобороны партию новых ЗРК «Панцирь-СМД»
В российских аэропортах массово задерживаются рейсы
Гладков сообщил о печальных последствиях атак ВСУ на Белгородскую область
Слуцкий рассказал Путину о «Хилокском гетто» в Новосибирске
Фигурантам дела об убийстве Кириллова добавили обвинение в терроризме
Около 20 афтершоков произошло на Камчатке за два часа после землетрясения
Кадыров раскрыл смысл слов о «пехотинце Путина»
Стало известно, как россияне предпочитают использовать ИИ
Для сердца и мозга: какая польза свеклы для организма
Россияне могут лишиться популярных авто из Китая и Японии
Военный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Японии
ВСУ потеряли взвод бойцов на Сумском направлении
Один из российских городов «ушел под воду» из-за ливней
Убитого на фестивале Burning Man россиянина кремировали в США
Солодов официально вступил в должность губернатора Камчатки
Верующим напомнили, какую важную дату православные отмечают 19 сентября
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В Госдуме поддержали переименование трех городов России
Власть

В Госдуме поддержали переименование трех городов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.