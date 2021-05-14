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Слепаков стихами рассказал о своём разводе

23:15, 14 мая 2021
Семён Слепаков Семён Слепаков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Юморист, сценарист и продюсер Семён Слепаков опубликовал в своём Istagram стихотворение, в котором сообщил о разводе.

Теперь пару слов про мою семью,

Сейчас и на это я свет пролью —

Я в браке давно уж не состою, — гласят стихотворные строчки.

Слепаков подчеркнул, что не планирует утомлять подписчиков подробностями произошедшего, но уточнил, что развод состоялся прошлой осенью.

Грустно, но се ля ви, — резюмировал комик.

Ранее Семён Слепаков пожаловался на угрозы в его адрес, которые начались после публикации стихотворения «Про добро». Юморист опубликовал в Instagram одно из отправленных ему сообщений. Недоброжелатели желают смерти его семье и называют комедианта «ушастой тварью».

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