Слепаков стихами рассказал о своём разводе

Юморист, сценарист и продюсер Семён Слепаков опубликовал в своём Istagram стихотворение, в котором сообщил о разводе.
Теперь пару слов про мою семью,
Сейчас и на это я свет пролью —
Я в браке давно уж не состою, — гласят стихотворные строчки.
Слепаков подчеркнул, что не планирует утомлять подписчиков подробностями произошедшего, но уточнил, что развод состоялся прошлой осенью.
Грустно, но се ля ви, — резюмировал комик.
Ранее Семён Слепаков пожаловался на угрозы в его адрес, которые начались после публикации стихотворения «Про добро». Юморист опубликовал в Instagram одно из отправленных ему сообщений. Недоброжелатели желают смерти его семье и называют комедианта «ушастой тварью».