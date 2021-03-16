Следствие организовало проверку после смерти 19-летнего игрока «Динамо»

https://static.news.ru/photo/86bf6cf2-865a-11eb-ac58-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Следственного комитета РФ начали проводить доследственную проверку по факту смерти 19-летнего хоккеиста молодёжной команды «Динамо» из Санкт-Петербурга Тимура Файзутдинова. Об этом во вторник, 16 марта, сообщили представители пресс-службы ведомства.

Файзутдинов, капитан и защитник «бело-голубых», скончался в реанимации. Травму, которая в итоге оказалась смертельной, спортсмен получил 12 марта в игре 1/8 финала Кубка Харламова между ярославским «Локо» и «Динамо». Тимуру в сонную артерию попала шайба. Спортсмен после удара упал на лёд. Затем его отправили в одну из больниц в Ярославле. Врачи несколько дней боролись за жизнь хоккеиста. 16 марта Файзутдинова не стало.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе проверяются качество и своевременность оказания медицинской помощи, — цитирует сообщение от СК РФ «Российская газета».

Ближайшие матчи Континентальной хоккейной лиги и Молодёжной хоккейной лиги начнутся с минуты молчания и пройдут в память об игроке. Представители МХЛ выразили соболезнования родным и близким Файзутдинова.

Как ранее передавал NEWS.ru, в воскресенье, 14 марта, стало известно о смерти спортсмена, чьё имя в 1980-е знал каждый. Не стало Марвина Хаглера, одного из величайших боксёров всех времён и, возможно, лучшего средневеса в истории. Ему было 66 лет.