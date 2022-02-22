Бывший следователь СК РФ Эфендиев осуждён по делу о взятке

Басманный суд Москвы приговорил к четырём годам колонии общего режима бывшего следователя Главного следственного управления СК РФ Грея Эфендиева. Он признан виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, сообщили ТАСС в суде. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Басманный районный суд Москвы признал Эфендиева виновным <...> и назначил ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы, — сказала собеседница агентства.

В ходе прений сторон гособвинение запросило для экс-следователя 11 лет колонии строгого режима. Санкции по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) предусматривают от 7 до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Эфендиеву было предъявлено обвинение в предложении посредничества во взяточничестве. Речь шла о пяти миллионах рублей. По версии следствия, Эфендиев предложил коллеге получить через него эти деньги за освобождение человека от уголовной ответственности.

Сотрудник СК сообщил об этом руководству, после чего предполагаемого коррупционера задержали и арестовали. Впоследствии стало известно, что свою вину экс-следователь признал.