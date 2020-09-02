Следователь СКР Эфендиев дал признательные показания по делу о взятке

https://static.news.ru/photo/7d911f9a-ecef-11ea-82bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Арестованный накануне следователь центрального аппарата СКР Грей Эфендиев признал вину в преступлении, связанном со взяточничеством.

Эфендиев дал признательные показания, — сказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Накануне сыщику предъявили обвинение в обещании и предложении посредничества во взяточничестве. Речь идёт о сумме в 5 млн рублей. По версии следствия, Эфендиев предложил коллеге получить через него эти деньги за освобождение лица от уголовной ответственности. Сотрудник сообщил об этом руководству. Коррупционера задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 октября 2020 года.

Часть 5 статьи 291.1 УК РФ, по которой возбуждено дело, предусматривает наказание до семи лет лишения свободы, писал NEWS.ru.