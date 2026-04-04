Скучная пицца, прощай — этот рулет сведет с ума даже ленивых гурманов и гостей

Если привычная пицца уже не вызывает восторга, попробуйте превратить ее в аппетитный рулет. Такой формат не только выглядит эффектно, но и гораздо удобнее: начинка остается внутри, ничего не разваливается, а брать с собой — одно удовольствие. Отличный вариант для перекуса или неожиданных гостей.

Ингредиенты:

дрожжевое тесто — 500 г;

томатный соус — 3 ст. л.;

болгарский перец — 1 шт.;

маринованные шампиньоны — 6 шт.;

ветчина — 200 г;

сыр — 200 г;

яйцо — 1 шт.

Приготовление

Раскатайте тесто в пласт и равномерно смажьте соусом. Начинку нарежьте небольшими кусочками и распределите по поверхности, сверху щедро посыпьте тертым сыром. Аккуратно сверните все в плотный рулет, защипните края и переложите на противень с пергаментом. Смажьте взбитым яйцом, сделайте несколько надрезов — так рулет пропечется равномерно. Выпекайте при 200 °C около 20 минут до румяной корочки. Дайте немного остыть и нарежьте — аромат просто сводит с ума!

Ранее сообщалось: если хочется приготовить по-настоящему праздничный десерт, попробуйте заварную пасху.