Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 07:00

Скучная пицца, прощай — этот рулет сведет с ума даже ленивых гурманов и гостей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если привычная пицца уже не вызывает восторга, попробуйте превратить ее в аппетитный рулет. Такой формат не только выглядит эффектно, но и гораздо удобнее: начинка остается внутри, ничего не разваливается, а брать с собой — одно удовольствие. Отличный вариант для перекуса или неожиданных гостей.

Ингредиенты:

  • дрожжевое тесто — 500 г;
  • томатный соус — 3 ст. л.;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • маринованные шампиньоны — 6 шт.;
  • ветчина — 200 г;
  • сыр — 200 г;
  • яйцо — 1 шт.

Приготовление

Раскатайте тесто в пласт и равномерно смажьте соусом. Начинку нарежьте небольшими кусочками и распределите по поверхности, сверху щедро посыпьте тертым сыром. Аккуратно сверните все в плотный рулет, защипните края и переложите на противень с пергаментом. Смажьте взбитым яйцом, сделайте несколько надрезов — так рулет пропечется равномерно. Выпекайте при 200 °C около 20 минут до румяной корочки. Дайте немного остыть и нарежьте — аромат просто сводит с ума!

Ранее сообщалось: если хочется приготовить по-настоящему праздничный десерт, попробуйте заварную пасху.

Проверено редакцией
Читайте также
Хлеб превращается в камень за ночь? Вот ошибка, из-за которой вы теряете свежесть
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.