12 сентября 2025 в 08:52

Скрываем неровности стен без шпаклевки: простые хитрости

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Маскировка неровностей стен без использования шпаклевки возможна с помощью специальных материалов и дизайнерских приемов. Эти методы позволяют создать визуально ровную поверхность, сэкономив время и силы на трудоемких отделочных работах. Правильный подход к выбору покрытий и грамотное декорирование помогают эффективно скрыть недостатки стен.

Фактурные обои с рельефным рисунком или вертикальным принтом отлично скрывают мелкие неровности. Панели ПВХ или МДФ монтируются на обрешетку, создавая идеально ровную поверхность. Декоративные штукатурки с грубой фактурой визуально выравнивают стены. Текстильные покрытия и фотообои с градиентом отвлекают внимание от недостатков. Многослойное окрашивание матовой краской с использованием двух близких оттенков создает эффект глубины.

Освещение направленными светильниками также помогает скрыть неровности.

Ранее также сообщалось о частых ошибках, которые могут испортить весь ремонт. Уделите время проверке этих моментов и сэкономьте время, силы и нервы.

