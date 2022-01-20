СКР возбудил дело после фотосессии на фоне мечети в Москве

Уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ) возбуждено по факту откровенной фотосессии на фоне мечети в Москве. Личность подозреваемой уже установлена, сообщается на сайте столичного главка СКР.

По версии следствия, группа лиц, находясь вблизи Выползова переулка в городе Москве, преследуя цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней — мусульманской мечети, публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим в целях оскорбления религиозных чувств верующих, — говорится в сообщении.

Подозреваемая 1981 года рождения в ближайшее время будет доставлена в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий. Кроме того, будут допрошены и другие участники съёмки, а их действиям — дана правовая оценка.

20 января в Сети появился видеоролик, в котором видно, как одна девушка фотографирует на фоне столичной мечети другую. Модель позировала в нижнем белье, а её лицо было скрыто балаклавой.

Ролик сняла блогер Мария Катанова. По её словам, она случайно стала свидетельницей фотосессии и сначала хотела остановить её. Однако потом у неё появилась мысль создать гайд по тому, как не надо делать, и она записала происходящее на видео. На своей странице в соцсети блогер написала, что публикацией ролика намеревалась «предотвратить волу хайпа», связанного с серией подобных фотосессий, но эффект оказался обратным. Катанова принесла извинения и заверила, что не стремилась оскорбить верующих.

Имам Московской соборной мечети, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов назвал фотосессию очередной провокацией и заявил о намерении обратиться в правоохранительные органы. Он подчеркнул, что подобные фото у храмов — это «неправильно и в любом случае задевают чувства людей верующих».

Депутат Госдумы Султан Хамзаев, в свою очередь, отметил, что поступок девушек изначально направлен на провоцирование скандала и «определённую обратную реакцию».