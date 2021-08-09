СКР попросил россиян о помощи в розыске похитителя школьницы

Следователи управления СКР по Алтайскому краю обратились к россиянам с просьбой помочь в поисках мужчины, похитившего 12-летнюю школьницу в одном из сёл Бийского района. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Мужчине на вид 35–45 лет, он имеет худощавое телосложение, рост 170–175 см. У него короткие тёмно-русые волосы.

Похититель был одет в зелёный камуфляжный костюм, куртку с капюшоном и синюю обувь. При себе у него был рюкзак цвета хаки.

Следственные органы обращаются к гражданам с просьбой оказать посильную помощь в установлении местонахождения обвиняемого, — говорится в сообщении.

О пропаже школьницы стало известно 31 июля. На протяжении трёх дней в её поисках были задействованы сотни человек. 2 августа девочка пришла домой сама. Всё это время её удерживал в подвале местный житель Олег Лавкин. По одним данным, школьнице удалось сбежать, по другим — мужчина сам отпустил её, а затем сбежал.

Лавкина объявили в федеральный розыск. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. По данным следствия, у него есть психические отклонения, связанные с употреблением лёгких наркотиков.