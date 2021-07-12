Похитившего ребёнка в Бийске травника объявили в розыск

В Бийске местный житель Олег Лавкин похитил 12-летнюю девочку и удерживал её в подвале своего дома. Ребёнка он после отпустил, однако мужчину объявили в федеральный розыск. Об этом пишет Life Shot.

Девочку искали сотни волонтёров. Лавкина заподозрили после того, как кто-то из местных сообщил в полицию, что видел пропавшую рядом с мотоблоком. Похититель как раз ездил на похожем — на нём он вывозил мусор со свалки.

Мужчина следил за девочкой около месяца. В день похищения он повалил её на землю с велосипеда, связал по рукам и ногам, надел на школьницу мешок и увёз домой в прицепе. Спустя двое суток ночью девочка сама вернулась домой.

До этого Лавкин уже привлекался к ответственности за наркотики. По данным следствия, он вменяемый, но есть психические отклонения, связанные с употреблением лёгких наркотиков. В Бийске рассказывают, что Лавкин — травник. Любит собирать растения.

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