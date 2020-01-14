Глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что ведомство подготовило ряд предложений, касающихся лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. Цель инициативы – пресечь злоупотребление ими статусными гарантиями.
В частности, предлагается вывести из указанной категории депутатов местного самоуправления и упростить процедуру задержания всех лиц, имеющих особый статус, которые были застигнуты на месте совершения преступления. Кроме того, в СКР хотят снизить требования к согласованию вопроса о передаче в суд уголовных дел в отношении депутатов Госдумы.
В интервью «Российской газете» Бастрыкин
Ранее NEWS.ru писал, что СКР заинтересовался объявлением в Интернете о продаже сибирского села вместе с жителями. Его автором оказался местный бизнесмен. Он утверждает, что его неверно поняли.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен