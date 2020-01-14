https://static.news.ru/photo/1e115c0e-36d5-11ea-a840-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что ведомство подготовило ряд предложений, касающихся лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. Цель инициативы – пресечь злоупотребление ими статусными гарантиями.

В частности, предлагается вывести из указанной категории депутатов местного самоуправления и упростить процедуру задержания всех лиц, имеющих особый статус, которые были застигнуты на месте совершения преступления. Кроме того, в СКР хотят снизить требования к согласованию вопроса о передаче в суд уголовных дел в отношении депутатов Госдумы.

В интервью «Российской газете» Бастрыкин отметил , что следователи порой сталкиваются с нетипичными ситуациями, в которых приходится оперативно принимать решения. По его словам, в законодательстве должны быть предусмотрены допустимые действия следователей в таких случаях.

Ранее NEWS.ru писал, что СКР заинтересовался объявлением в Интернете о продаже сибирского села вместе с жителями. Его автором оказался местный бизнесмен. Он утверждает, что его неверно поняли.