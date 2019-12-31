Предприниматель и общественник Вадим Федяев оказался в эпицентре скандала с продажей села Васильевки Идринского района Красноярского края вместе с жителями. После того, как этой историей поручил заняться своим подчинённым глава СК Александр Бастрыкин, объявление о продаже исчезло из интернета. Сам «продавец» оказался строителем-орденоносцем и борцом за природу региона, он пояснил, что его неправильно поняли и угрожает журналистам, написавшим о нём, обращением в правоохранительные органы. NEWS.ru попытался разобраться в этой истории и узнать подробности биографии 80-летнего бизнесмена.

Колхоз на коленях

Репортаж о продаже села Васильевка вышел на канале НТВ. По данным телевизионщиков, на одном из интернет-сервисов появилось извещение о продаже 45 домов и животноводческого комплекса за 20 млн рублей. Местные жители обратились по указанному номеру, где им сообщили, что «люди там живут, но они свободные, не крепостные, хозяин — барин, покупайте, а потом делайте что хотите».

На рубеже 1980-1990-х власти выделили немалые деньги на возрождение Васильевки, подрядчиком выступил минусинский строительный комбинат, руководимый Вадимом Федяевым, который получил в бессрочное пользование земли для производства сельхозпродукции, а ещё через некоторое время оказался фактическим «хозяином села». Как утверждают селяне, «колхоз не поднял, а на колени поставил».

Он начал нас как рабами считать и мы начали потихоньку из колхоза уходить. Он сюда привозил своих надзирателей. «Вы будете, — говорит, — так у меня работать, чтоб соль выступала у вас на рубашках», — цитирует телеканал «360» жителя Васильевки Виталия Гаврикова.

Местные жители опасаются, что в случае продажи населённого пункта их могут выселить, поскольку всё имущество — дома, техника и скот — оказалось в распоряжении Федяева. После этого жителям якобы пришлось платить коммерсанту за заготовку сена и за воду. Позднее поборы прекратились, когда несколько крестьян смогли через суд оформить свои дома в собственность. Счастливчиков оказалось 15 душ, остальные живут без правового статуса.

Zamir Usmanov/Global Look Press

Впрочем, сам Федяев придерживается иного мнения. По его словам, он и его структуры в своё время сделали немало для села.

Бюджетные деньги мы потратили на строительство подъездной дороги, десятки линий, подстанции. Жильё и подсобные объекты строились за счёт собственных денег и кредитов. У нас ведь 3500 человек было в тресте! — сказал бизнесмен в комментарии NEWS.ru

В местной администрации сообщили, что в своё время Федяев не прошёл обязательную перерегистрацию, ему отказали в продлении аренды, поэтому продавать предпринимателю нечего, поскольку ему не принадлежат ни дороги, ни лес, ни линии электропередачи, ни сам населённый пункт.

После выхода телерепортажа из Васильевки официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству краевого управления «тщательно проверить достоверность доводов, озвученных средствами массовой информации, и доложить о ситуации в центральный аппарат СК». Вслед за этим этого объявление о продаже села исчезло из интернета, хотя в кэше Googl можно найти его текст.

Продам село Васильевка (подсобное сельское хозяйство) Идринского района Красноярского края. Около 45 домов (арболитовые, керамзитобетонные, деревянные, кирпичные (благоустроенные). Выполнено инженерное обеспечение: электрификация, телефон, водопровод с водопроводной башней 300 кубометров. Постановлением Идринского района нам передано в бессрочное пользование 5000 га земли, в том числе пахотной земли 1250 га. Построен животноводческий комплекс, нефтебаза, гусеферма, ремонтная зона, гаражи, зерноочистительный комплекс с зерноскладом на 32 тонны, силосная траншея на 10000 тонн и другое, — говорилось в удалённом объявлении.

Между тем, красноярское издание «Проспект Мира» обнаружило на одном из специальных фермерских форумов похожее объявление, датированное 2014 годом. Его также размещал Федяев, который пояснил, что все документы у него имеются, а земля, полученная в бессрочное пользование, всего лишь не переведена в аренду, как этого требуют нормы Земельного кодекса. Обвинения крестьян в том, что из них хотят сделать бесправных крепостных, Федяев назвал «дурью».

Также предприниматель сообщил, что продаётся не село, а уставный капитал предприятия. Какого именно — он не уточнил. При этом Федяев уверяет, что объявление в сети «было неверно истолковано и подавалось не в полном объёме в СМИ».

Мы все объясняли НТВ, что во-первых Федяев не хозяин (активов в Васильевке. — прим.), мы представили реестр акционеров и по документам не Федяев хозяин-барин, а 32 акционера. Мы выставили на продажу уставный капитал подсобного хозяйства, чтобы найти хорошего инвестора, — объяснил Федяев в интервью NEWS.ru.

Также он пообещал, что в случае продажи актива никого выселять не будут.

Даже если мы найдём инвестора, новому предприятию нужны будут работники. Это будут местные жители. Сейчас в деревне живет около 30 человек и чуть более 20 домов, — цитирует Федяева РИА Новости.

По данным НТВ, представители Федяева заверили, что продадут село только тому, кто сможет возродить его, а затем отказались общаться с журналистами и пообещали подать на телекомпанию в суд. В комментарии NEWS.ru сам Федяев заявил, что обратился с заявлением на телевизионщиков к главе СК Александру Бастрыкину и в другие правоохранительные инстанции. По его мнению, начавшаяся «шумиха в СМИ — большой заказ, причём не на Федяева, а чтобы спровоцировать наше правительство».

Борец за экологию и низкие тарифы

По паспорту Вадима Федяева по его словам зовут Владимиром, поэтому в Едином государственном реестре юридических лиц он фигурирует именно с таким именем и имеет отношение к 13 юридическим лицам, из которых шесть (ЗАО «Минусинская холдинговая компания», ООО «Завод минеральной воды», ЗАО «Завод минеральной воды „Минусинская“», ООО «Минусинскагропромстрой», ООО «Компания Вода „Минусинская“» и Местная общественная организация «Возрождение города Минусинска») прекратили свою деятельность и ещё одно (АО «Санаторий „Сосновый бор“») находится в стадии ликвидации.

В настоящее время Владимир Федяев является гендиректором зарегистрированного в красноярском городе Минусинске ОАО «Сельский строительный комбинат» (сфера деятельности: покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений), ООО «Васильево» (выращивание зерновых культур), ООО «Санаторий „Сосновый бор“» (деятельность санаторно-курортных организаций), ЗАО «Медведь» (покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений). Ещё в двух компаниях он является учредителем. Речь идёт об ООО «Мороз» (производство минеральных вод) и ООО «Завод минеральной воды и безалкогольных напитков». Соучредителями в этих компаниях значатся однофамильцы Владимира Петровича — Всеволод Владимирович и Татьяна Юрьевна.

В местной прессе Федяев неоднократно упоминался и до скандала с продажей села Васильевка. Правда, исключительно в положительном ключе. Он родился 29 сентября 1939 года в Омской области, в 1961-м окончил Уральский политехнический институт. Прошёл путь от мастера до управляющего строительным трестом, награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени и орденом «Знак Почёта», а также имеет звание «Заслуженный строитель России». В 2008 году власти Красноярского края назначили его ответственным за охрану памятника природы краевого значения Кривинский бор.

Неоднократно Федяев заявлял об экологических проблемах в регионе, в частности говорил о положении озера Тагарское, на котором находится руководимый им санаторий «Сосновый бор». Границы защитных зон водоёма собирались изменять, против чего выступал бизнесмен. Также он критиковал планы застройки берега водоёма, ситуацию с его загрязнением и вырубкой деревьев.

В начале 2019 года он обращался к президенту РФ Владимиру Путину и лидеру КПРФ Геннадию Зюганову с требованием предотвратить «катастрофу» в Минусинске в связи с загрязнением воздуха и «чёрном небе» на юге Красноярья. В этой связи он предлагал перевести частный сектор города с печного отопления на центральное, а также снизить тарифы на электроэнергию на том основании, что Минусинский район находится в зоне риска Саяно-Шушенской ГЭС.