17 ноября 2025 в 20:32

«Сковородочка удовольствия» на ужин: курица в сметане за 25 минут — простой рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
«Сковородочка удовольствия» — отличное блюдо для обедов и ужинов на всю семью. Этот простой рецепт курицы в сметане позволит вам получить нежное и ароматное блюдо всего за 25 минут.

Вам понадобится: 500 г филе куриного бедра, 300 г шампиньонов, 1 луковица, 200 г сметаны, 2 зубчика чеснока, соль, перец, растительное масло. Куриное филе нарежьте крупными кубиками, обжарьте на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки. Добавьте нарезанный полукольцами лук и грибы пластинками, жарьте еще 7–10 минут до мягкости грибов. Посолите, поперчите, добавьте измельченный чеснок. Уменьшите огонь и введите сметану, тщательно перемешайте. Тушите под крышкой 5–7 минут до загустения соуса.

Вкус этого блюда — это идеальная гармония нежной курицы, ароматных грибов и кремового сметанного соуса с пикантными нотками чеснока. Филе бедра остается сочным и мягким благодаря своему свойству не пересушиваться при термической обработке, а грибы впитывают все ароматы и придают блюду насыщенный вкус. Сметана создает нежный кремовый соус, который идеально связывает все компоненты.

Ранее стало известно, как приготовить котлеты по-турецки с картофелем: полноценный ужин в одном противне.

