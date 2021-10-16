Скончался экс-сенатор от Астраханской области Геннадий Горбунов

Бывший сенатор от Астраханской области Геннадий Горбунов умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщается на сайте правительства региона. Он представлял область в Совфеде в период с 2001 по 2016 год.

17 октября на 76-м году ушёл из жизни наш земляк, российский государственный деятель Геннадий Александрович Горбунов. <...> Правительство Астраханской области выражает глубокие соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении.

Соболезнования родственникам Горбунова выразили также депутаты областной думы во главе с Игорем Мартыновым. Они отметили, что политик внёс большой вклад в развитие региона.

Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, в свою очередь, направила телеграмму с соболезнованиями в астраханскую думу. Она отметила, что Горбунов был «ответственным и опытным государственным деятелем, принципиальным и целеустремленным политиком».

Он всегда стремился приносить практическую пользу своей стране, а его компетентность и профессионализм помогали решать важные вопросы. Его заслуги перед Отечеством по праву отмечены высокими государственными наградами, — цитирует текст послания ТАСС.

Горбунов родился в 1946 году в селе Рассвет Астраханской области. В 1980 году он окончил Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства. В 1993–1994 годах был советником главы администрации области по экономическим вопросам, а затем в течение пяти лет руководил региональной налоговой службой. В 2001–2016 годах Горбунов занимал пост главы комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Ранее сообщалось, что 12 октября скончался бывший официальный представитель СКР Владимир Маркин. Музыкальный продюсер Виктор Дробыш назвал его эталоном русского офицера.