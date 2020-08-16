Скончался актёр Николай Губенко

https://static.news.ru/photo/507351ea-dfb1-11ea-9fda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Ушёл из жизни советский и российский актёр, депутат Мосгордумы Николай Губенко, сообщил председатель МГД Алексей Шапошников. Политик скончался в возрасте 78 лет 16 августа 2020 года. 17 августа ему исполнилось бы 79.

Остановилось сердце Николая Николаевича Губенко... Москвичи потеряли настоящего патриота, выдающегося государственного деятеля, режиссёра и актёра, — написал Шапошников на своей странице в социальной сети Twitter.

Председатель столичного парламента заявил, что депутаты потеряли мудрого коллегу. Он также выразил соболезнования родственникам покойного. Шапошников отметил, что дата, время и место прощания станут известны позже.

По словам председателя комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова, Губенко долго болел, пишет ТАСС.

Накануне внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан умер в ночь на 16 августа в Лондоне. Причина смерти в данное время выясняется. По предварительным данным, у 30-летнего юноши остановилось сердце.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп сообщил о смерти 15 августа 2020 года его брата Роберта. Младший брат хозяина Белого дома скончался на 73-м году жизни. Письменное заявление Трампа распространила пресс-служба администрации США. Он назвал Роберта «не только братом, но и лучшим другом».