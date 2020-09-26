Скончался актёр Театра сатиры Владимир Носачёв

https://static.news.ru/photo/3ff721fa-0033-11eb-be01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Московского академического театра сатиры Владимир Носачёв скончался в возрасте 80 лет, следует из сообщения, опубликованного на сайте театра.

С прискорбием сообщаем о кончине замечательного актёра Театра сатиры Владимира Носачёва, — говорится в сообщении.

Владимир Носачёв родился 14 апреля 1940 года. В 1966 году он окончил Высшее театральное училище имени Щукина и начал служить в Театре сатиры. На счету артиста — роли в постановках «Укрощение строптивой», «Малыш и Карлсон», «Хомо Эректус» и других.

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