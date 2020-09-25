Ушёл из жизни поэт и бард Михаил Кукулевич

https://static.news.ru/photo/d308d18c-ff5c-11ea-ae09-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/mkukulevic

Поэт, исполнитель авторской песни и прозаик Михаил Кукулевич скончался в возрасте 80 лет.

Горько скорблю в связи с уходом из жизни замечательного поэта и прекрасного человека Михаила Кукулевича. Выражаю глубокое соболезнование его друзьям и близким, — написал 25 сентября в Facebook учёный и поэт Александр Городницкий.

Михаил Кукулевич родился в Ленинграде 11 ноября 1939 года. В 1963 году он окончил Ленинградский педиатрический медицинский институт, долгое время работал врачом-педиатром. С 1994 года перешёл на журналистскую работу, с 2006 по 2014 год работал педагогом в школе. С 2007 года — член Союза писателей Москвы. Кукулевич — автор восьми поэтических книг и трёх книг прозы, а также более четырёхсот песен на свои стихи и стихи русских поэтов.

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