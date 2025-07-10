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10 июля 2025 в 06:02

Сказка, а не завтрак! Готовлю нежный мутабаль — можно в лаваш и на багет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот нежный мутабаль удивит тех, кто не верит, что его можно приготовить из кабачка. Восточная паста с мягким вкусом и тонким ароматом специй станет идеальным началом дня. Подавайте его с теплыми тостами или свежими овощами — и наслаждайтесь каждым кусочком.

Ингредиенты:

  • кабачки — 2 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • тахини — 2 ч. л.;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • лимонный сок — 2 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • паприка — для подачи.

Приготовление:

  1. Кабачки запечь в духовке при 200 °C до мягкости.
  2. Очистить от кожуры, мякоть переложить в блендер.
  3. Добавить чеснок, тахини, лимонный сок и соль.
  4. Взбить до однородности, медленно вливая масло.
  5. Подавать, украсив паприкой и каплей оливкового масла.

Этот мутабаль доказывает, что простые ингредиенты могут превратиться в кулинарный шедевр!

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

еда
завтраки
кабачки
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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