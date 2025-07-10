Сказка, а не завтрак! Готовлю нежный мутабаль — можно в лаваш и на багет

Этот нежный мутабаль удивит тех, кто не верит, что его можно приготовить из кабачка. Восточная паста с мягким вкусом и тонким ароматом специй станет идеальным началом дня. Подавайте его с теплыми тостами или свежими овощами — и наслаждайтесь каждым кусочком.
Ингредиенты:
- кабачки — 2 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- тахини — 2 ч. л.;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- лимонный сок — 2 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- паприка — для подачи.
Приготовление:
- Кабачки запечь в духовке при 200 °C до мягкости.
- Очистить от кожуры, мякоть переложить в блендер.
- Добавить чеснок, тахини, лимонный сок и соль.
- Взбить до однородности, медленно вливая масло.
- Подавать, украсив паприкой и каплей оливкового масла.
Этот мутабаль доказывает, что простые ингредиенты могут превратиться в кулинарный шедевр!
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