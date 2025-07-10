Сказка, а не завтрак! Готовлю нежный мутабаль — можно в лаваш и на багет

Сказка, а не завтрак! Готовлю нежный мутабаль — можно в лаваш и на багет

Этот нежный мутабаль удивит тех, кто не верит, что его можно приготовить из кабачка. Восточная паста с мягким вкусом и тонким ароматом специй станет идеальным началом дня. Подавайте его с теплыми тостами или свежими овощами — и наслаждайтесь каждым кусочком.

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

тахини — 2 ч. л.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

лимонный сок — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

паприка — для подачи.

Приготовление:

Кабачки запечь в духовке при 200 °C до мягкости. Очистить от кожуры, мякоть переложить в блендер. Добавить чеснок, тахини, лимонный сок и соль. Взбить до однородности, медленно вливая масло. Подавать, украсив паприкой и каплей оливкового масла.

Этот мутабаль доказывает, что простые ингредиенты могут превратиться в кулинарный шедевр!

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.