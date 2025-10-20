Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 08:07

Скандинавский суп с лососем: мужской взгляд на уху. Почему этот рецепт стал моим фаворитом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я всегда считал, что серьезный суп должен вариться часами, пока не попробовал этот норвежский рецепт в одном рыбном ресторанчике. Меня подкупила его лаконичность — минимум ингредиентов, но максимальная насыщенность вкуса, где каждая ложка чувствуется. Теперь это мое коронное блюдо, когда нужно быстро накормить семью чем-то солидным без долгого стояния у плиты.

Готовлю так: в чугунном казане пассерую 100 г лука-порея на смеси сливочного и оливкового масел. Добавляю 200 г картофеля кубиками, заливаю литром рыбного бульона и варю до мягкости. За 5 минут до готовности забрасываю 300 г семги крупными кусками — важно не переварить, иначе рыба станет сухой. Вливаю 120 мл сливок, даю закипеть один раз и сразу выключаю. Разливаю по тарелкам, кидаю в каждую по веточке укропа.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

