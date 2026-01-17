Атака США на Венесуэлу
Скандинавский рецепт для ленивых: запеканка «Северное сияние» с картофелем и семгой — просто смешать и запечь

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Скандинавский рецепт для ленивых: запеканка «Северное сияние» с картофелем и сёмгой — это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного ужина без хлопот.

Получается обалденная вкуснятина: слои нежного картофеля и сочной слабосолёной сёмги в сливочно-яичной заливке, которые под аппетитной сырной корочкой создают бархатный союз вкусов, напоминающий игру красок северного сияния.

Для приготовления вам понадобится: 5–6 средних картофелин, 300 г слабосолёной сёмги, 1 луковица, 3 яйца, 200 мл сливок, 100 г твёрдого сыра, соль, перец, немного укропа. Картофель и лук очистите и нарежьте тонкими кружками, сёмгу — небольшими кусочками. Смажьте форму маслом. Выкладывайте ингредиенты слоями: картофель, немного соли и перца, лук, сёмга. Повторите слои, закончив картофелем. Взбейте яйца со сливками и половиной натёртого сыра, залейте запеканку. Посыпьте оставшимся сыром. Запекайте 45–50 минут при 180 °C до мягкости картофеля и золотистой корочки. Дайте немного остыть, посыпьте укропом и подавайте.

