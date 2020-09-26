СК выяснит обстоятельства падения легкомоторного самолёта в Волгу

https://static.news.ru/photo/9b28b18e-0186-11eb-8c7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС России

Следователи Нижегородской области выясняют причины крушения легкомоторного самолёта, жертвами которого стали два человека. Об этом сообщило Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ.

Как сообщили в региональном управлении СК на транспорте, в Волгу упал легкомоторный самолёт-амфибия Super Petrel LS.

Сейчас следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ выясняют все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — цитирует сообщение РИА Новости.

Инцидент произошёл 27 сентября в районе села Михальчиково Кстовского района Нижегородской области. Сообщение о падении самолёта в акваторию Волги поступило в МЧС в воскресенье в 14:40. Super Petrel LS вытащили на берег силами сотрудников ГИМС и при помощи катера. В результате крушения погибли мужчина и женщина.

Как писал NEWS.ru, расшифровка бортовых самописцев военного самолёта Ан-26, который разбился 25 сентября в Харьковской области Украины, займёт от трёх до пяти дней.