На Украине приступили к расшифровке бортовых самописцев Ан-26

https://static.news.ru/photo/bf17e08a-016b-11eb-a5b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Расшифровка бортовых самописцев военного самолёта Ан-26, который разбился 25 сентября в Харьковской области Украины, займёт от трёх до пяти дней. Они были изъяты, 27 сентября начался процесс их дешифровки. Об этом заявил вице-премьер Украины Олег Уруский.

Бортовые самописцы [Ан-26] найдены. Они уцелели. Их состояние удовлетворительное. Информация на самописцах сохранена, — написал Уруский на своей странице в Facebook.

Самолёт упал в районе Чугуева около девяти часов вечера 25 сентября. На борту находились 27 человек — 20 курсантов и семь военнослужащих. В авиакатастрофе уцелели два курсанта, но один из них позже скончался в больнице.

NEWS.ru писал, что депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива обвинил в крушении самолёта власти Украины. Он считает, что несмотря на проведённые реформы, состояние ВС Украины не улучшилось. Депутат заявил, что нынешние власти страны не отреагировали на трагедию должным образом.