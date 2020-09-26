На Украине приступили к расшифровке бортовых самописцев Ан-26

Расшифровка бортовых самописцев военного самолёта Ан-26, который разбился 25 сентября в Харьковской области Украины, займёт от трёх до пяти дней. Они были изъяты, 27 сентября начался процесс их дешифровки. Об этом заявил вице-премьер Украины Олег Уруский.
Бортовые самописцы [Ан-26] найдены. Они уцелели. Их состояние удовлетворительное. Информация на самописцах сохранена, — написал Уруский на своей странице в Facebook.
Самолёт упал в районе Чугуева около девяти часов вечера 25 сентября. На борту находились 27 человек — 20 курсантов и семь военнослужащих. В авиакатастрофе уцелели два курсанта, но один из них позже скончался в больнице.
NEWS.ru писал, что депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива обвинил в крушении самолёта власти Украины. Он считает, что несмотря на проведённые реформы, состояние ВС Украины не улучшилось. Депутат заявил, что нынешние власти страны не отреагировали на трагедию должным образом.
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