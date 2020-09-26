Курсант рассказал, что спасло ему жизнь при крушении Ан-26 на Украине

https://static.news.ru/photo/bb6068ae-00bc-11eb-a034-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Следователи украинского Государственного бюро расследований (ГБР) уже приходили к Вячеславу Золочевскому, выжившему в авиакатастрофе военного самолёта Ан-26 под Чугуевом. Об этом сообщил председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер.

Он уже рассказывает, что происходило. И следователи ГБР уже задавали вопросы. Обстоятельства, которые он вспоминает, изложены уже в протоколе допроса, — цитирует РИА Новости Кучера.

По его словам, курсант выжил, потому что его прикрыло частью самолёта во время пожара.

Он находился в определённой капсуле. Как вот фюзеляж самолёта. Частью самолёта прикрыло его, поэтому, собственно, огонь не достал его, — рассказал глава областной администрации.

Ранее была обнародована информация о том, что Золочевский сумел выжить из-за того, что выпрыгнул из самолёта до столкновения с землёй. Позднее выяснилось, что юноша находился на борту в момент крушения. Он всего не помнит, так как потерял сознание на определённом этапе. После того, как курсант пришёл в себя, он выбрался из разбившегося судна.

Военно-транспортный самолёт Ан-26 упал вечером 25 сентября у города Чугуева в 2 км от аэродрома. Лайнер выполнял учебный полёт. В результате катастрофы 26 человек погибли.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту крушения самолёта с курсантами в Харьковской области. Дело будут расследовать по статье «Нарушение правил полётов и подготовки к ним, повлёкшее тяжкие последствия» УК Украины.

Госбюро расследований Украины рассматривает четыре версии случившегося. Среди них — неисправность агрегатов летательного аппарата, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей экипажем, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полётами, а также ненадлежащее техническое обслуживание самолёта и подготовка его к полёту.

В связи с авиакатастрофой 26 сентября в Харьковской области был объявлен днём траура, писал NEWS.ru.