Выживший курсант назвал подробности крушения Ан-26

https://static.news.ru/photo/6bd163d0-fffc-11ea-88e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: dsns.gov.ua

Выживший в крушении Ан-26 на Украине курсант Вячеслав Золочевский не выпрыгивал из самолёта, как сообщалось ранее, заявил глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер.

Ранее была обнародована информация о том, что курсант сумел выжить из-за того, что выпрыгнул из самолёта до столкновения с землёй.

Сказал, что всё происходило, как в компьютерной игре... Он всего не помнит, он потерял на определённом этапе сознание. После того, как он пришёл в себя, он покинул обломки самолёта, насколько нам сейчас понятно, и начал тушить пламя на своём коллеге. Он выжил, находясь в самолёте, — сообщил Кучер, слова которого приводит издание «Суспільне».

Военно-транспортный самолёт Ан-26 упал вечером 25 сентября у города Чугуева в 2 км от аэродрома. Лайнер выполнял учебный полёт. В результате катастрофы 26 человек погибли.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту крушения самолёта с курсантами в Харьковской области. Дело будут расследовать по статье «Нарушение правил полётов и подготовки к ним, повлёкшее тяжкие последствия» УК Украины.

Госбюро расследований Украины рассматривает четыре версии случившегося. Среди них — неисправность агрегатов летательного аппарата, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей экипажем, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полётами, а также ненадлежащее техническое обслуживание самолёта и подготовка его к полёту.

В связи с авиакатастрофой 26 сентября в Харьковской области объявлен днём траура, писал NEWS.ru.