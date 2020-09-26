В Раде обвинили власти Украины в крушении Ан-26

https://static.news.ru/photo/0febef70-0148-11eb-b867-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xie Ergai¡asitalasijianke/XinHua/Global Look Press

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что в крушении Ан-26 под Харьковом виноваты «мнимые военные реформы» и «бардак» во власти Украины.

Пресс-релиз выступления нардепа размещён на сайте партии.

Кива отметил проблемы с техническим обеспечением Вооружённых сил Украины, которое не улучшилось, несмотря на уже проведённые реформы.

Все истории о реформировании армии, помпезные рассказы о модернизированных ВСУ разбиваются о такие трагедии. Становится ясно, что это была всего лишь манипуляция и обман. Мы продолжаем стрелять из автоматов Калашникова, ездить на танках, построенных в Советском Союзе, летать на доисторических самолётах, которым по 50 лет, — подчеркнул политик.

Он считает, что данный «сюрреализм забирает человеческие жизни», пока в стране кричат о декоммунизации и не меняют устаревшую технику. Реформа при предыдущем президенте Петре Порошенко свелась к смене формы военнослужащих, а нынешнее руководство страны даже не отреагировало на трагедию должным образом, отметил Кива. Политик считает, что изменения в армии, возможно, последуют только, «когда к власти придут профессионалы».

Гибель ребят на совести власти, которая допустила эту трагедию! — уверен Кива.

Ранее NEWS.ru сообщал, что государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины завершила свою часть работы на месте катастрофы самолёта Ан-26. В настоящее время проводятся следственные действия. Самолёт потерпел крушение вблизи Чугуева 25 сентября около девяти часов вечера. На борту находились 27 человек — семь военнослужащих и 20 курсантов. Два курсанта сумели спастись, но потом один из них умер в больнице.