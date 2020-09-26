Спасатели завершили работы на месте крушения Ан-26 под Харьковом

https://static.news.ru/photo/eb89c362-008b-11eb-a326-fa163e074e61_660.jpg Фото: dsns.gov.ua

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины завершила свою часть работы на месте катастрофы самолёта Ан-26 под Харьковом. Спасатели провели работы по поиску тел, разрезанию элементов фюзеляжа, а также оказали психологическую поддержку родственникам погибших.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, к работам было привлечено 70 сотрудников ГСЧС и 10 единиц техники. В настоящее время проводятся следственные действия.

Самолёт Ан-26 потерпел крушение вблизи Чугуева 25 сентября около девяти часов вечера. На борту находились 27 человек — семь военнослужащих и 20 курсантов. Два курсанта сумели спастись, но потом один из них умер в больнице. Золочевский оказался единственным, кто выжил в катастрофе.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту крушения самолёта с курсантами в Харьковской области. Дело будут расследовать по статье «Нарушение правил полётов и подготовки к ним, повлёкшее тяжкие последствия» УК Украины.

Госбюро расследований Украины рассматривает четыре версии случившегося. Среди них — неисправность агрегатов летательного аппарата, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей экипажем, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полётами, а также ненадлежащее техническое обслуживание самолёта и подготовка его к полёту.

Ранее NEWS.ru писал, что мать погибшего пилота самолёта Ан-26 рассказала о жалобах сына на воздушное судно за сутки до последнего полёта. Мужчина говорил, что двигатели самолёта неоднократно отказывали, а сам он был неисправен.