Погибший пилот Ан-26 накануне полёта жаловался матери на самолёт

https://static.news.ru/photo/2c9b6bd2-fff9-11ea-abf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/MVS_UA

Мать погибшего пилота самолёта Ан-26, который 25 сентября потерпел крушение под Харьковом, рассказала о жалобах сына на судно.

Мужчина говорил, что двигатели самолёта неоднократно отказывали, а сам он был неисправен. Об этом сын сообщил матери за сутки до последнего полёта.

Он не жаловался, просто объяснял, что машина не совсем в исправном состоянии, — пояснила женщина.

Она добавила, что сын с детства хотел стать пилотом и стремился быть лучшим пилотом своего класса, передаёт «24 канал».

Военно-транспортный самолёт Ан-26 упал вечером 25 сентября у города Чугуева в 2 км от аэродрома. Лайнер выполнял учебный полёт. В результате катастрофы 26 человек погибли. Сообщалось о том, что выжили двое курсантов. Они выпрыгнули из самолёта в последний момент и получили тяжёлые травмы. Один из них остаётся в больнице в тяжёлом состоянии, второй — погиб.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту крушения самолёта с курсантами в Харьковской области. Дело будут расследовать по статье «Нарушение правил полётов и подготовки к ним, повлёкшее тяжкие последствия» УК Украины.

Госбюро расследований Украины рассматривает четыре версии случившегося. Среди них — неисправность агрегатов летательного аппарата, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей экипажем, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полётами, а также ненадлежащее техническое обслуживание самолёта и подготовка его к полёту.

В связи с авиакатастрофой 26 сентября в Харьковской области объявлен днём траура, писал NEWS.ru.