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ЧП

Легкомоторный самолёт упал в Волгу под Нижним Новгородом

16:23, 27 сентября 2020
Фото: 52.mchs.gov.ru

Спасатели получили информацию о крушении легкомоторного самолёта в Кстовском районе Нижегородской области. Транспортное средство упало в реку Волгу.

Инцидент произошёл недалеко от села Михальчиково, рассказали в местном МЧС. К месту ЧП направили оперативную группу главного управления ведомства, передаёт «Интерфакс».

По поручению Приволжского транспортного прокурора начата проверка исполнения законодательства о безопасности полётов и законности использования воздушного пространства, — добавили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Там отметили, что информация о пострадавших в настоящий момент уточняется.

Ранее NEWS.ru писал, что сверхзвуковой истребитель МиГ-21 ВВС Сербии упал 25 сентября 2020 года. ЧП произошло на западе республики, передаёт Минобороны страны.

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