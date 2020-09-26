Легкомоторный самолёт упал в Волгу под Нижним Новгородом

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Пресс-секретарь главы Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что в регионе на 28 сентября объявлен траур. Причиной стало ДТП с участием рейсового автобуса, в котором погибли семь человек.

По его словам, в настоящий момент известно о семи погибших и 10 пострадавших. В момент аварии в транспортном средстве находились до 15 человек, включая водителя и кондуктора. Шофёр и автобус...