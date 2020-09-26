Легкомоторный самолёт упал в Волгу под Нижним Новгородом

Спасатели получили информацию о крушении легкомоторного самолёта в Кстовском районе Нижегородской области. Транспортное средство упало в реку Волгу.
Инцидент произошёл недалеко от села Михальчиково, рассказали в местном МЧС. К месту ЧП направили оперативную группу главного управления ведомства,
По поручению Приволжского транспортного прокурора начата проверка исполнения законодательства о безопасности полётов и законности использования воздушного пространства, — добавили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Там отметили, что информация о пострадавших в настоящий момент уточняется.
Ранее NEWS.ru писал, что сверхзвуковой истребитель МиГ-21 ВВС Сербии упал 25 сентября 2020 года. ЧП произошло на западе республики, передаёт Минобороны страны.
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