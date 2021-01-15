СК: уфимский педофил был не опасен, а его убийца — пьян

https://static.news.ru/photo/c0dbad60-5810-11eb-8db7-fa163e074e61_660.jpg Владимир Санкин Фото: Соцсети

Автомеханик из Уфы Владимир Санкин, осуждённый за убийство предполагаемого педофила, в момент совершения преступления был пьян. А пристававший к двум мальчикам мужчина не сделал им ничего плохого, заявили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

В связи с общественным резонансом, который получила эта история, там раскрыли некоторые обстоятельства дела. По данным ведомства, предполагаемый педофил позвал в свою квартиру двух мальчиков, где за 1,5 тысячи рублей предложил им продемонстрировать свои половые органы. Те отказались, после чего свободно покинули квартиру, а мужчина их не преследовал и «не совершал каких-либо активных действий против половой неприкосновенности».

Однако подростки не стали далеко уходить. Они остались рядом с домом и начали с улицы бросать снежки в окна своего совратителя. Там они и встретили Санкина, которому рассказали о предложении незнакомца.

Подсудимый, значительно превосходя погибшего мужчину физически, решил выяснить с ним отношения и нанёс ему множественные удары руками и ногами, а также штакетником по голове и другим частям тела, — сказано в сообщении пресс-службы СК.

Помимо избиения, по информации ведомства, Санкин больше четырёх часов удерживал мужчину «на улице в лежачем положении, при отрицательной температуре воздуха, без верхней одежды», что и привело к смерти мужчины.

При этом в СК подчеркнули, что у погибшего «не имелось оружия или предметов, используемых в качестве оружия», он не оказывал физического воздействия на детей. Потому, уверены в ведомстве, предполагаемый педофил не представлял реальной угрозы. Следовательно, «отсутствовала необходимость обороняться».

Кроме того, в ведомстве сообщили, что после избиения Санкин забрал у мужчины 1,5 тысячи рублей, из которых 500 отдал подросткам, а остальное оставил себе.

Уголовное дело в отношении предполагаемого педофила закрыто в связи со смертью подозреваемого.

Как писал NEWS.ru, суд в Уфе приговорил Санкина к восьми годам колонии строгого режима. Уфимец настоял на том, чтобы его дело рассматривали присяжные заседатели. Мужчина хотел, чтобы простые люди решили, какой участи он достоин. Однако они сочли его виновным.

Мать Санкина между тем заявила , что гордится сыном. По её словам, он человек высоких моральных принципов, который ничуть не жалеет о том, что заступился за детей. Женщина назвала сына добрым человеком, который сделал много хорошего: спасал людей в лесу и при пожаре, а также защитил женщину от насильников.