СК проверит информацию о сокращении врачей-травматологов

Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю сообщило об организации проверки информации о сокращении врачей-травматологов краевого клинического центра охраны детства и материнства.
Организована процессуальная проверка по сообщению средств массовой информации о сокращении врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства, — говорится в сообщении.
По словам представителей правоохранительных органов, будет изучена распространяемая в СМИ информация о предложении ведущим врачам перейти на должности санитаров, уборщиков и дворников.
Следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении СМИ, а также проверить достоверность опубликованной информации, — добавили в СК.
NEWS.ru информировал ранее, что Следственный комитет начал проверки в регионах России по факту невыплаты надбавок врачам за работу с заражёнными COVID-19.
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