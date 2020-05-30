СК проверит информацию о сокращении врачей-травматологов

https://static.news.ru/photo/0af5b53e-a269-11ea-acca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю сообщило об организации проверки информации о сокращении врачей-травматологов краевого клинического центра охраны детства и материнства.

Организована процессуальная проверка по сообщению средств массовой информации о сокращении врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства, — говорится в сообщении.

По словам представителей правоохранительных органов, будет изучена распространяемая в СМИ информация о предложении ведущим врачам перейти на должности санитаров, уборщиков и дворников.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении СМИ, а также проверить достоверность опубликованной информации, — добавили в СК.

NEWS.ru информировал ранее, что Следственный комитет начал проверки в регионах России по факту невыплаты надбавок врачам за работу с заражёнными COVID-19.