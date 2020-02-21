https://static.news.ru/photo/2fe72df6-54c5-11ea-8dbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maxym Kyselev/Xinhua/Global Look Press

Расследование пожара в «Зимней вишне» выявило несовершенство в сфере пожарной безопасности. СК РФ предложил ее усовершенствовать.

Об этом говорилось на совещании, которое провел глава комитета Александр Бастрыкин с руководством и следователями Главного управления по расследованию особо важных дел. Следователи этого подразделения расследовали ЧП в «Зимней вишне» (Кемерово).

Сформулированы и направлены в соответствующие ведомства конкретные предложения по совершенствованию нормативных актов, — сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Кроме того, в СК сделали вывод, что нужно проводить психологическую подготовку следователей для работы с потерпевшими, особенно по уголовным делам о преступлениях с большими человеческими жертвами.

ТЦ «Зимняя вишня» загорелся 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди которых 37 детей. По факту пожара были возбуждены три уголовных дела. Позже следователи установили, что причиной трагедии стало короткое замыкание на четвёртом этаже, а также нарушения требований пожарной безопасности: в ТЦ не работали системы пожарной защиты и были закрыты эвакуационные выходы.

Как ранее писал NEWS.ru, Кемеровский суд обязал владельцев «Зимней вишни» выплатить родственникам погибших и пострадавшим при пожаре в торговом центре дополнительную компенсацию в размере 36 млн рублей.