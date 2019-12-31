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Кемеровский суд обязал владельцев «Зимней вишни» выплатить родственникам погибших и пострадавшим при пожаре в торговом центре дополнительную компенсацию в размере 36 млн рублей.

Суд удовлетворил восемь исков от потерпевших о взыскании компенсации вреда, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Рудничный районный суд Кемерово обязал собственников торгового центра «Зимняя вишня» выплатить 118 млн рублей родственникам жертв пожара.

ТЦ «Зимняя вишня» загорелся 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди которых 37 детей. По факту пожара были возбуждены три уголовных дела. Позже следователи установили, что причиной трагедии стало короткое замыкание на четвёртом этаже, а также нарушения требований пожарной безопасности: в ТЦ не работали системы пожарной защиты и были закрыты эвакуационные выходы.