https://static.news.ru/photo/d9a24154-1c36-11ea-9d0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/ typical_kmr/Global Look Press

Рудничный районный суд Кемерово обязал собственников торгового центра «Зимняя вишня» выплатить 118 млн рублей родственникам жертв пожара, произошедшего в марте 2018 года. В трагедии погибли 60 человек, ещё 147 — пострадали.

Рудничный районный суд города Кемерово вынес решения по 30 искам потерпевших о взыскании с АО «Кемеровский кондитерский комбинат» выплат компенсации на сумму 118 млн рублей. На рассмотрении находится ещё несколько дел, — сообщил ТАСС координатор общественного центра помощи пострадавшим Дмитрий Малинин.

Он пояснил, что эксперты в рамках уголовного дела установили нарушения «всех возможных требований безопасности» при эксплуатации ТЦ, и именно эти нарушения стали причиной трагедии. Согласно Градостроительному кодексу, собственник здания, допустивший их, обязан выплатить пострадавшим компенсации, помимо возмещения материального и морального вреда.

Размер таких компенсаций составляет от 1 млн (в случае вреда здоровью) до 3 млн рублей (в случае смерти). Несмотря на прямое указание закона, без суда АО «ККК» выплачивать данную компенсацию не хотел, — подчеркнул Малинин.

Как писал NEWS.ru, руководитель тушения пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» Андрей Бурсин, обвиняемый в халатности, покинул СИЗО. Срок его содержания под стражей истёк 7 декабря. Ему изменили меру пресечения с заключения под стражу на запрет определённых действий. По версии следствия, Бурсин, нарушив требования ФЗ «О пожарной безопасности» и устав подразделений пожарной охраны, не организовал на месте ЧП управление силами и средствами вверенного ему гарнизона, а также разведку обстановки в торговом центре.

ТЦ «Зимняя вишня» загорелся 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди которых 37 детей. По факту пожара были возбуждены три уголовных дела. Позже следователи установили, что причиной трагедии стало короткое замыкание на четвёртом этаже, а также нарушения требований пожарной безопасности: в ТЦ не работали системы пожарной защиты и были закрыты эвакуационные выходы.