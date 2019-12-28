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Член Парфюмерного клуба России Жанна Гладкова посоветовала покупателям внимательно рассматривать духи и туалетную воду ещё в магазине. Чтобы не приобрести контрафакт, она рекомендует обратить внимание на качество картонной упаковки, флакон и пульверизационную трубочку.

Картон коробочки должен быть твёрдый, держать форму. Целлофан должен быть тонкий, плотно прилегать к коробочке, чем тоньше целлофан, тем дороже машина, которой целлофанируют, тем выше качество, — рассказала радиостанции «Говорит...