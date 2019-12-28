Следователи Уральского СУ СК на транспорте приступили к процессуальной проверке по факту возвращения пассажирского самолёта в аэропорт Екатеринбурга после срабатывания датчика.
По данным пресс-службы ведомства, в ходе набора высоты капитан воздушного судна принял решение о выработке топлива и внеплановой посадке в аэропорту вылета.
В настоящее время
Ранее NEWS.ru писал, что самолёт, который более трёх часов кружил над Кольцово, совершил успешную посадку. Лайнер Airbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс из Екатеринбурга в Симферополь. Ему пришлось возвратиться в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика неисправности одной из систем.
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