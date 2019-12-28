Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи Уральского СУ СК на транспорте приступили к процессуальной проверке по факту возвращения пассажирского самолёта в аэропорт Екатеринбурга после срабатывания датчика.

По данным пресс-службы ведомства, в ходе набора высоты капитан воздушного судна принял решение о выработке топлива и внеплановой посадке в аэропорту вылета.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее NEWS.ru писал, что самолёт, который более трёх часов кружил над Кольцово, совершил успешную посадку. Лайнер Airbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс из Екатеринбурга в Симферополь. Ему пришлось возвратиться в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика неисправности одной из систем.

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