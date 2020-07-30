СК назвал возможного организатора убийства главы центра «Э» по Ингушетии

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Следком РФ предъявил обвинение в организации террористического сообщества, а также совершении теракта предпринимателю Хасану Полонкоеву. Его арестовали по делу о покушении в январе 2019-го на главу Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Оперативники считают, что именно Полонкоев стоит за организацией покушения и убийства силовика, передаёт ТАСС со ссылкой на источник.

В январе 2019-го было совершено первое покушение на Эльджаркиева, когда он с коллегами возвращался в Ингушетию после рабочей поездки в Чечню. Преступники догнали Mercedes силовика на трассе и открыли по нему огонь. Ибрагим Эльджаркиев чудом не пострадал, а коллеги были госпитализированы, двое из них позже скончались.

По данным СМИ, с тех пор майор находился под госзащитой в родной республике, но в Москве, вероятно, ею пренебрёг и был убит. Ибрагим Эльджаркиев и его брат были застрелены 2 ноября 2019 года.

Ранее NEWS.ru писал, что Следственный комитет установил мотив убийства начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии. Им стала его служебная деятельность. По словам зампредседателя СК РФ Игоря Краснова, данных о том, что Эльджаркиев мог быть убит из мести или на религиозной почве, нет.