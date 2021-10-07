СК наградит москвичку за помощь в задержании участников драки в метро

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин решил наградить медалью «За содействие» женщину, которая помогла задержать участников драки в столичном метро. Ведомственную награду москвичке вручат за смелость, проявленную в экстренной ситуации, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Столичный суд ранее арестовал трёх участников драки на Арбатско-Покровской линии метро, жестоко избивших пассажира, заступившегося за девушку. В отношении прежде судимых уроженцев Дагестана возбуждено уголовное дело.

Петренко добавила , что женщина сначала нажала тревожную кнопку в вагоне, затем бросилась вслед за правонарушителями, а позже опознала их.

Самоотверженный поступок женщины, которая выполнила свой гражданский долг, рискуя собой, не позволив сбежать подозреваемым, не остался без внимания руководства Следственного комитета, — пояснила Петренко.

Ранее стало известно, что трое уроженцев Дагестана, избивших в метро Москвы пассажира Романа Ковалёва, отправлены в карцер СИЗО-7 на карантин. По словам члена ОНК Москвы Евы Меркачевой, все они уже раскаялись, один из них заявил о готовности выплатить компенсацию пострадавшему. Особых жалоб на условия содержания в СИЗО у арестованных нет.