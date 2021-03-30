Синоптики рассказали, ждать ли россиянам возвращения холодов

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За аномальным потеплением в регионы страны могут прийти заморозки. Такое мнение высказали ведущие российские метеорологи.

Не исключено, что в апреле могут ещё идти осадки в виде мокрого снега, а в условиях антициклона в ночные часы температура будет отрицательной. Это нормальное явление в наших широтах, — заявила URA.RU главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Познякова.

Метеоролог также напомнила, что в огородный период (с первых чисел мая) заморозки возможны вплоть до начала июня. Поэтому не исключено, что переменчивая погода с сильными перепадами дневной и ночной температур будет наблюдаться и в мае.

С Поздняковой согласен и начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его словам, заморозки в мае в России никто не отменял. Вопрос только в том, «удивит ли погода в этом году».

Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на всей европейской части России до конца марта дневная температура будет примерно одинаковой. При этом на юге — циклоническая активность, которая проявится в Краснодарском крае в виде дождей со снегом. Температурные аномалии ожидаются на севере страны.