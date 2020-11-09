Синоптики рассказали о солнечном ноябре в Москве

https://static.news.ru/photo/b8f61c64-22c0-11eb-b024-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ноябрь в Москве будет солнечным. Об этом заявил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, климат в средней полосе России таков, что в ноябре, декабре и январе обычно бывает по одному ясному дню в месяц. Всё остальное — либо облачные, либо пасмурные дни. Но в этом году может быть по-другому.

Ноябрь у нас по определению, поскольку происходит перестройка процессов на зимний вариант погоды, особо никогда не балует солнцем, но в этом году эти климатические показатели превышены, причём многократно, — цитирует Тишковца РИА Новости.

Он добавил, что в Москве в ноябре бывает около 32 солнечных часов. В этом же году эта цифра может быть перекрыта в несколько раз.

Как писал NEWS.ru, в 2020 году октябрь в Москве стал самым тёплым в истории метеонаблюдений — среднесуточная температура составила 9,3 градуса тепла.

По словам специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, среднесуточная температура в октябре в этом году превысила норму на 3,6 градуса. Таким образом был побит рекорд 1967 года, когда среднесуточная температура в октябре составила 9 градусов.