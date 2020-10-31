Октябрь в столице в 2020 году стал самым тёплым в истории

https://static.news.ru/photo/6a06a0d4-1c16-11eb-9f5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2020 году октябрь в Москве стал самым тёплым в истории метеонаблюдений — среднесуточная температура составила 9,3 градуса тепла. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, среднесуточная температура в октябре в этом году превысила норму на 3,6 градуса. Таким образом был побит рекорд 1967 года, когда среднесуточная температура в октябре составила 9 градусов.

В Москве октябрь стал самым тёплым в истории регулярных метеорологических наблюдений, — рассказал Леус.

Он добавил, что, согласно предварительным расчётам, предстоящий ноябрь также будет теплее привычного, но с чуть меньшей аномалией — не более 1,5–2 градусов. Кроме того, последний месяц осени обещает быть более засушливым, чем положено по многолетней норме. Так, недобор по осадкам может составить 10–30%, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в воскресенье москвичей ожидает умеренно тёплая погода. Температура воздуха днём поднимется до семи градусов тепла.