Москвичам рассказали о погоде в пятницу

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В пятницу москвичей ждёт облачная с прояснениями погода без серьёзных осадков. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков, передают РИА Новости.

Сегодня в столице облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха плюс 21-23, в Подмосковье плюс 19-24, — сообщил Синенков.

Ветер преимущественно восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется до 751 миллиметра ртутного столба, тем самым превысив норму.

Ранее российский Гидрометцентр сообщил, что конец лета в Москве и области выдастся тёплым, осадки маловероятны. В пятницу прогнозируется плюс 22–24 градуса, в субботу потеплеет до плюс 23–25, а в воскресенье — до 24–26. Вероятность осадков будет незначительной.

А вот 1 сентября, по прогнозам метеорологов, станет переломным днём. Осень стремительно сменит лето. Температура резко понизится на шесть — семь градусов. Ожидаются дожди, местами сильные.